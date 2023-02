Quatro pessoas ficaram feridas na tarde da quinta-feira, 2, ao serem prensadas por um guindaste no galpão da escola de samba Tom Maior, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu na Fábrica do Samba, local onde os carnavalescos da agremiação se preparam para os desfiles do grupo de elite, marcados para os dias 17 e 18 de fevereiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, seis viaturas foram acionadas para socorrer as vítimas, todas prestadoras de serviço da Tom Maior.

Dois dos feridos foram identificados como homens de 27 e 22 anos. O primeiro apresentou contusão no ombro e ferimentos na orelha, e foi levado a Pronto-Socorro de Santana; o segundo apresentou trauma na face, além de contusões no ombro e na perna. Ele foi socorrido e levado ao PS Penteado.

Os bombeiros não deram informações sobre a identidade e estado de saúde das outras duas vítimas.

Em nota, a escola Tom Maior disse que está fornecendo “toda a assistência aos trabalhadores e seus familiares”.

No comunicado, a agremiação informou que os prestadores de serviços são orientados a fazer as atividades em segurança e a usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) na execução das tarefas do trabalho.

“A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo ressalta que os galpões de uso de suas associadas, localizados na Fábrica do Samba, são munidos de equipamentos de proteção e os prestadores de serviços e artistas devidamente orientados a executar suas atividades em segurança”, informou a escola.

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo acontecem nos dias 17 e 18 de fevereiro, e marcarão o retorno das agremiações ao sambódromo, na tradicional data de Carnaval, depois de três anos – o último desfile na avenida, no mês fevereiro, foi em 2020, antes da pandemia de covid-19.

A Tom Maior desfilará no primeiro dia e será a sétima escola a passar pela passarela ao longo da noite. A previsão é que o desfile comece às 4h40 da madrugada de sábado, 18.