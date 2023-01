Um acidente envolvendo um ônibus e um trem deixou 12 pessoas feridas no início da manhã deste sábado, 14, próximo à estação de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Supervia, o ônibus “não respeitou a sinalização da passagem em nível oficial nas proximidades da estação Austin (ramal Japeri), causando abalroamento com um trem”, por volta das 6h da manhã. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas por agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente na linha férrea interrompeu a circulação de trens até as 11h para a extensão Paracambi, mas já foi normalizada.

“O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para as medidas necessárias”, informou a Supervia, em nota. “A SuperVia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos. Buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea. A concessionária acredita que é de grande importância o respeito à sinalização por todo motorista ou pedestre ao cruzar a linha férrea no intuito de evitar acidentes, que colocam em risco a vida das pessoas e causam prejuízos à circulação”, alertou.