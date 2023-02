O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou na manhã desta segunda-feira, 6, que Brasil, Indonésia e Congo irão “sustentar o planeta na questão climática”. Alckmin fez referência a aliança firmada durante a COP-27, a 27ª sessão da Conferência do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas), no Egito, em que os três países se comprometeram a valorizar a biodiversidade dos países e promover remuneração pelos serviços ao ecossistema.

“O combate ao desmatamento e o compromisso com a economia verde. O BNDES vai ser o grande banco do fundo da Amazônia para poder operar esse recurso, fazê-lo com sua competência e experiência será central”, afirmou o vice-presidente.

O discurso é uma ratificação dos objetivos anunciados pelo novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que afirmou que essa será uma prioridade do banco em sua gestão. “Transitar para uma economia de baixo carbono, com empregos verdes e de baixa emissão é um imperativo que orientará a estratégia do Banco. Mas, precisamos fazer mais. Não existirá futuro sem preservar a Amazônia e outros biomas. Esta será a prioridade do BNDES no futuro”, disse.