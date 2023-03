Moradores da Vila Torres, que recebem amparo do Movimento SOS Combate à Fome, participarão de uma ação diferente nos próximos dias. Seguindo a ideia de que “não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar”, coordenadores do Movimento farão uma série de palestras rápidas de formação aos participantes.

As palestras serão apresentadas antes da distribuição das cestas básicas. São explanações rápidas, de apenas 15 minutos, com temas como Autoestima, Participação Social e Fé. Segundo o fundador do Movimento, o Missionário Redentorista Padre Joaquim Parron, são temas fundamentais para despertar o comprometimento das pessoas participantes. “Falar sobre Autoestima, por exemplo, é necessário para que as pessoas percebam sua própria dignidade. A participação nas ações sociais é uma forma de fazer com que compreendam a solidariedade com profundidade”, explica.

As palestras serão apresentadas durante a distribuição das cestas básicas deste mês, a partir de sábado,.dia 11 de março, de acordo com a seguinte agenda:

Dia 11, sábado, das 8h às 11h15

Dia 13, segunda, das 14h às 17h15

Dia 14, terça, das 14h às 17h15

Próximas ações

A partir de agora, haverá palestras de formação em todos os meses. Em abril, o tema central será Saúde. Já em maio, o foco será na educação ambiental.