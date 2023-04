A Reitoria da Universidade de Brasília (UnB) vai instaurar um processo administrativo disciplinar contra um aluno da Faculdade de Comunicação acusado de fazer pichações no banheiro e em outros espaços da faculdade, falando de um suposto massacre na instituição. As pichações foram descobertas na segunda-feira, 11. Ele foi preso no dia seguinte.

Em nota, a instituição afirma estar avaliando a adoção de medida cautelar, como suspensão preventiva, enquanto durar o processo administrativo.

Imagens de câmeras de segurança foram repassadas à Polícia Civil do Distrito Federal, que identificou e prendeu o aluno. A universidade está verificando se houve a participação de outros estudantes.

Nesta quarta-feira, 13, as aulas transcorreram normalmente, mas um esquema de segurança reforçado foi estabelecido na universidade.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal passou a concentrar todos os casos de ameaças a escolas e vai conceder uma entrevista coletiva ainda nesta quarta.