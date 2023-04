Após uma sequência de arrastões cometidos por ocupantes de um veículo preto na Vila Soraia, na zona leste de São Paulo, neste mês, moradores cobram mais segurança na região. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança.

Na primeira parte do vídeo, cuja data não é a do crime, é possível ver uma jovem no ponto de ônibus da Avenida Águia de Haia, número 3.850. Ela está com uma mochila nas costas e um celular na mão. Em seguida, um carro preto se aproxima. A jovem entrega o celular aos bandidos pela janela do veículo. Em seguida, o carro vira à esquerda, na rua Apoquitaua, e um rapaz que atravessava a rua é assaltado.

No momento do segundo assalto, os ocupantes do carro se aproximam da mesma forma. Na calçada, o rapaz levanta as mãos, em sinal defensivo. Um homem com capuz desce do carro e pega o celular e a mochila da vítima. Após o roubo, o veículo vai embora.

Moradora da região, a auxiliar de Recursos Humanos Simone Timóteo, de 49 anos, disse que outros moradores já tinham visto um veículo preto suspeito percorrendo a vizinhança nas últimas semanas.

“O arrastão foi cometido durante a manhã. O veículo abordou uma jovem e, a poucos metros dela, roubou outra pessoa. É um absurdo. É importante reforçar a segurança na região”, afirma.

Simone disse ainda que, desde a semana passada, tem conversado e alertado seus vizinhos sobre os assaltos. Ela compartilhou o telefone para ser avisada em caso de alguma suspeita. “O vizinho da frente tem câmeras e também pode avistar outras partes da rua. Se vir algo suspeito, pode me avisar, assim como farei, se observar algo estranho na rua. Desta forma, tentamos nos proteger e também cobrar mais policiamento no bairro”, afirmou.

A comerciante Valquíria Nunes, de 37 anos, também está assustada com os roubos. Segundo ela, na mesma época do arrastão, um imóvel foi assaltado. “Não sei se são as mesmas pessoas, mas acredito que a segurança precisa ser reforçada e os culpados devem ser presos. Não somente à noite, mas mesmo de manhã, ficamos receosos de transitar pelas ruas e sermos abordados”, diz.

O advogado e especialista em segurança pública Paulo Sumariva recomenda que a vítima sempre formalize um boletim de ocorrência. “Sempre que a pessoa se envolver em uma ocorrência policial, ela precisa comunicar o fato para uma delegacia de polícia. Há ainda a possibilidade de realizar um boletim de ocorrência de forma digital. Desta forma, as ocorrências vão chegar ao poder público para tomar medidas de prevenção.”

Para tentar evitar se tornar um alvo fácil dos bandidos, Sumariva compartilha algumas dicas. “A pessoa deve sempre manter cautela, ou seja, não andar com celular na mão e objetos de valor, como jóias e relógios, expostos. Os homens devem levar a mochila na frente do corpo, assim como as mulheres devem fazer com suas bolsas. Temos visto ainda muitos furtos ligados a bicicletas”, disse ele.

Procurada sobre o registro das ocorrências e mais policiamento na região, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ainda não se pronunciou. O espaço permanece aberto para manifestação.