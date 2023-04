A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio tenta identificar quem roubou uma corrente da enfermeira aposentada Alair Barbosa, de 72 anos, e causou a sua morte. Alair caminhava com duas amigas pelo calçadão da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, na tarde de domingo, 16, quando um assaltante puxou a corrente que ela usava no pescoço, para roubá-la. Com a força do puxão, a idosa caiu no chão, bateu a cabeça na calçada e ficou desacordada. Ela morreu no Hospital Municipal Miguel Couto.

O crime aconteceu no trecho da Avenida Atlântica entre as ruas Hilário de Gouveia e Siqueira Campos, nas imediações do posto 3. O rapaz conseguiu arrancar a corrente e fugiu correndo. Um suspeito (um adolescente de 17 anos que tem seis passagens pela Polícia por roubos a turistas na zona sul do Rio) foi detido por banhistas, entregue à polícia e conduzido à delegacia. Mas as duas mulheres que acompanhavam Alair não o reconheceram como responsável pelo assalto. Por isso, ele foi liberado.

Investigadores da Delegacia de Homicídios procuram imagens de câmeras de segurança da região onde o crime ocorreu para tentar identificar o autor do roubo. Alair será enterrada nesta quarta-feira, 19, no cemitério São João Baptista, em Botafogo (zona sul).