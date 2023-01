Bandidos armados roubaram ao menos cem celulares durante assalto na manhã de quinta-feira, 19, a uma loja da Claro localizada dentro do Shopping Tamboré, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Ninguém se feriu durante a ação realizada por volta das 10h10, logo após a abertura do estabelecimento ao público.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Civil já identificou um dos autores, de 24 anos, envolvido no roubo e atua para prendê-lo e identificar os demais envolvidos. Até o momento, dois veículos foram apreendidos para perícia.

“A Polícia Militar foi acionada pelo shopping e prestou apoio à ocorrência. No local, foram informados de que os autores, ainda não identificados, entraram na loja vestidos com uniforme de uma empresa de telefonia e realizaram o roubo”, afirmou em nota.

Durante a ação, os bandidos anunciaram o assalto em posse de uma metralhadora e renderam os funcionários. Eles tiveram acesso ao estoque da loja e obrigaram os funcionários a colocarem os celulares em bolsas.

Segundo a SSP, eles fugiram do local levando 105 celulares em um carro Fiat Siena cinza. O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão.

“Após diligências da polícia, o veículo Siena foi encontrado abandonado nas proximidades e foi apreendido. Outro carro, um Nissan March preto, foi localizado e também foi apreendido por suspeita de estar envolvido na ocorrência”, diz a SSP.

Em nota, a Claro confirma que a loja localizada no Shopping Tamboré, em Barueri, sofreu um assalto na manhã da quinta-feira. “A operadora afirma que não houve feridos e reforça que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação do caso”, disse a operadora de telefonia.

Segundo o representante do estabelecimento comercial, os homens levaram apenas aparelhos celulares. A SSP afirma que foi requisitada perícia técnica no local do crime.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Barueri como roubo, apreensão de veículo e de objeto. “A Polícia Civil realiza diligências para identificar os demais envolvidos e completa elucidação dos fatos”, diz a secretaria.

O shopping está funcionando normalmente.