A festa continua no carnaval de São Paulo nesta terça-feira, 21, com a capital recebendo o famoso bloco recifense Galo da Madrugada, que tem expectativa de arrastar uma multidão de cerca de 500 mil pessoas. A Bahia também fez questão de se juntar ao carnaval paulista, com o bloco criado pelo cantor e compositor Pietro Leal, o Bloco da Massa Real que estará no centro, enquanto na Lapa o Acadêmicos da Cerca Frango circula pelas ruas comemorando o aniversário de 10 anos.

O bloco Latinha Mix comandado pela Rádio Mix FM vem com grandes shows de artistas famosos, como Di Ferrero, Dinho Ouro Preto e a bateria da Rosas de Ouro. No Bloco da Salete Campari, a drag e atriz traz Nany People e Rita Cadillac para uma festa cheia de glitter. Mantendo o ritmo feminino o Pirikita em Chamas homenageia Beth Carvalho a partir das 11h no centro da cidade e o Bloco Pagu será liderado por Assucena, Ana Cãnas e Camila Trindade.

Para quem curte as boas e antigas marchinhas carnavalescas, os blocos Bastardo, Agora Vai e Assombrosos da Ó também estarão em ação nesta terça-feira arrastando foliões com bonecos artesanais Borofones.

Confira o horário, local de concentração, tipo de música e público dos principais blocos que circulam a cidade a partir das 9h.

– Pirikita em Chamas: concentração às 10h, na R. Boa Vista (subprefeitura Sé), com homenagem a Beth Carvalho. Público adulto.

– Bloco Solteiro Não Trai: concentração às 11h, na R. Henrique Schaumann (subprefeitura Pinheiros), com músicas sertanejas. Público geral.

– Bloco dos Invertidos: concentração às 13h, na R. Henrique Schaumann (subprefeitura Pinheiros), com música pop, axé, funk, samba e música eletrônica. Público adulto.

– Bloco Latinha Mix: concentração às 13h, no Ibirapuera (subprefeitura Pinheiros), com Di Ferrero, Dinho Ouro Preto e a bateria Rosas de Ouro. Público geral.

– Agora Vai: concentração às 14h, na R. Barra Funda – Praça Olavo Bilac (subprefeitura Sé), com marchinhas de carnaval. Público geral.

– Assombrosos da Ó: concentração às 14h, na R. Artur Farjado (subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia), com marchinhas clássicas. rock e pop. Público geral.

– Bloco do Bastardo: concentração às 18h, na R. João Moura (subprefeitura Pinheiros), com marchinhas. Público geral.

– Bloco da Massa Real: concentração às 10h, no Largo do Paissandu (subprefeitura Sé), com músicas baiana. Público geral.

– Bloco Acadêmicos da Cerca Frango: concentração às 9h, na Pça Jesuíno Bandeira (subprefeitura Lapa), com marchinhas. Público geral.

– Galo da Madrugada: concentração às 9h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com músicas variadas. Público adulto.

– Bloco Ezatamentchy: concentração às 11h, na Pça. José Tomaselli (subprefeitura Casa Verde), com músicas pop, funk e eletrônica. Público adulto.

– Bloco Pagu: concentração às 11h, na Av. Ipiranga (subprefeitura Sé), com músicas popular brasileira (MPB). Público geral.

– Poeira Vermelha: concentração às 13h na Av. Valdemar Ferreira (subprefeitura Butantã) com músicas carnavalescas. Público adulto.

– Bloco das Pretas: concentração às 13h na R. Sebastião de Mendonça (Subprefeitura São Mateus) com sambas. Público geral.

– Bloco Carnavalesco Império do Morro: concentração às 14h na R. Inácio Dias de Oliveira (Subprefeitura M’Boi Mirim) com sambas e marchinhas. Público geral.