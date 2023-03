O Corpo de Bombeiros retomou as buscas nesta quarta-feira, 15, por um homem que desapareceu após as fortes chuvas que atingiram Barueri, na Grande São Paulo, na tarde de terça-feira, 14. Os trabalhos, que começaram logo após a ocorrência registrada como afogamento, foram interrompidos na noite de terça.

Imagens captadas ao vivo pelo helicóptero da TV Record mostraram o momento em que o homem, já fora do caminhão, foi arrastado pela enxurrada. Ele tentou se segurar na vegetação, mas a força da água o impediu.

De acordo com a corporação, o motorista do caminhão estava na Avenida Marco Antônio Calegari, no bairro Vila Militar, às margens do Rio Tietê, quando o veículo foi tomado pela inundação. Por volta das 17h30 de terça-feira, duas viaturas prestaram atendimento no local.

À noite, por volta das 20h40, os trabalhos de busca foram interrompidos. Três viaturas atuavam no local. Nesta quarta-feira, por volta das 6 horas, as buscas pelo ocupante do caminhão, que se afogou, foram retomadas na região. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no resgate.