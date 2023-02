A Polícia Civil investiga a hipótese de execução por vingança nas mortes do casal cujos corpos foram encontrados em cidades diferentes, no interior de São Paulo. O corpo de Leandro Bozzo Matias, de 48 anos, foi achado em uma estrada rural de São José do Rio Preto, na segunda-feira, 6. No mesmo dia, o corpo de Ana Maria Gambatti Delgado, de 53 anos, foi resgatado em um córrego, em Monte Aprazível, a 38 km de distância. Os dois tinham marcas de violência.

O casal estava junto havia seis meses e costumava participar de festas e postar fotos em redes sociais. O homem foi executado com quatro tiros de revólver, no bairro Estância Primavera. O caseiro de uma propriedade ouviu os disparos e chegou a ver uma caminhonete preta de afastando do local.

Acionada, a Polícia Militar mobilizou o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (Grau), mas a vítima não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.

á o corpo de Ana Delgado foi encontrado por um pescador, parcialmente submerso no córrego. Ela estava com as mãos amarradas, amordaçada, enrolada em um lençol e com marcas de violência no rosto e na cabeça.

Segundo a polícia, a mulher foi morta possivelmente por estrangulamento e teve o corpo arremessado de uma ponte sobre o córrego, de uma altura de sete metros. Havia vestígios de sangue sobre a ponte. Ela estava sem documentos e foi reconhecida após a morte do companheiro.

Na manhã desta terça-feira, 7, a caminhonete da mulher, de cor preta, foi encontrada em uma área de chácaras, perto da rodovia Transbrasiliana, em Rio Preto. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é de que o casal tenha sido rendido e levado no veículo dela até o local em que a mulher foi assassinada e jogada no rio. Em seguida, os criminosos teriam seguido para Rio Preto e executado o homem no bairro rural.

Até o veículo ser encontrado, a polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio. Como os criminosos abandonaram o veículo, a hipótese de execução passou a prevalecer.

De acordo com o delegado Alceu Lima de Oliveira Junior, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, o que se sabe é que a mulher foi executada horas antes da morte do marido. Ela era comerciante e tinha uma loja na cidade de Adolfo, na mesma região.

Segundo o delegado, existe também a possibilidade de os dois terem sido abordados em momentos diferentes, em que, depois de terem matado a mulher, os criminosos foram atrás de Matias.

A polícia começou a ouvir familiares das vítimas e está atrás de possíveis testemunhas dos crimes. O percurso feito pela caminhonete também será apurado, através de imagens de câmeras de monitoramento. Os celulares do casal serão periciados.

Leandro e Ana Maria gostavam de festas e rodeios e também frequentavam a Igreja Evangélica Manancial do Deserto, em Rio Preto. Em sua rede social, a comunidade evangélica lamentou a morte. “É com muita tristeza que comunico o falecimento dos nossos irmãos e amigos Leandro Matias e Ana Delgado, não estou conseguindo acreditar. Deus console a toda família e a nós também”, postou.