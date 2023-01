Reprodução/Youtube

A chuva forte que caiu em Nova Iguaçu no sábado, 28, provocou a formação de uma grande cascata em um morro localizado atrás do Shopping Nova Iguaçu, na cidade homônima, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Um vídeo publicado na internet mostra uma grande quantidade de água escorrendo pelo morro. Apesar do perigo, ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais, a imagem da queda d’água fez moradores brincarem com o termo “Cataratas de Nova Iguaçu”, em alusão às Cataratas do Iguaçu, no Paraná, na fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai. A versão da Baixada Fluminense, contudo, interditou um parque de diversões que funciona no local e fez a Defesa Civil solicitar ao shopping um laudo que ateste a segurança do local.

Nesta segunda-feira, 30, dois dias após o temporal, uma pequena quantidade de água continuava caindo pelo morro – que abriga uma pedreira. Ao todo, a Defesa Civil atendeu a 47 ocorrências no sábado na cidade devido às chuvas. Não há registro de feridos ou desabrigados.