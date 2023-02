A Prefeitura de São Paulo interditou por tempo indeterminado o CEU Três Pontes, na região do Jardim Romano, extremo leste da cidade, após constatação de contaminação no terreno por gases metano e etilbenzeno, ambos inflamáveis. Mais de 1 mil crianças terão de ser transferidas para outras unidades neste início do ano letivo.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o laudo definitivo sobre o tipo de contaminação ficou pronto em 27 de janeiro, cerca de quatro meses depois da descoberta do caso pela pasta. A alegação para a demora em fechar a unidade, que atende de bebês a crianças e adolescentes de até 14 anos, é de que era preciso primeiro identificar o tipo de gás e sua gravidade. O Estadão apurou que o problema foi identificado após um pilar do prédio onde ficam as crianças menores começar a aquecer. Foi, então, contratada uma empresa especialista em sondagem de solo.

O CEU Três Pontes foi inaugurado em fevereiro de 2008, na gestão do então prefeito Gilberto Kassab (PSD). O complexo escolar tem 11.205 m² de área construída, em um terreno de 21.000 m² e conta com uma creche, uma escola de educação infantil e uma escola de ensino fundamental, além de prédio administrativo, refeitório, biblioteca, duas piscinas, quadras poliesportivas e um anfiteatro com 200 lugares. Segundo o site da Prefeitura, a capacidade máxima é de 1.631 alunos.

Pais e professores foram comunicados da decisão no sábado, 4, durante reunião com representantes municipais e a comunidade escolar. O sindicato que representa os funcionários da rede infantil considerou que houve morosidade na apresentação do laudo técnico e já representou o Ministério Público do Estado e a Câmara Municipal. Segundo a entidade, houve ineficiência na resolução do problema, o que colocou alunos e docentes em risco e ainda não assegurou o direito ao início das aulas.

A secretaria afirma que atenderá os alunos do CEU em outras unidades e, se necessário, ofertará transporte.