Fortes chuvas registradas na terça-feira, 18, deixaram ruas alagadas em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, e também interferiram no funcionamento do transporte público. A Defesa Civil do município permanece nas ruas fazendo vistorias e atendendo moradores. No mesmo dia, a cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que foi drasticamente castigada pelas chuvas no feriado de carnaval, também voltou a ser afetada pelas tempestades. Além de desalojados, houve alagamentos e deslizamentos de terra na Rodovia Rio-Santos.

Ruas alagadas e transporte público prejudicado em Franco da Rocha

Conforme a prefeitura de Franco da Rocha, desde a tarde de terça-feira chove muito no município e já foram registrados cerca de 90 milímetros de chuva forte e intensa.

“Caso a pessoa more em área de risco, é importante ter atenção a qualquer sinal estranho na residência. A Defesa Civil atende pelos telefones: 4800-6658 e 4800-6659”, orienta a prefeitura.

Equipes da assistência social também estão nas ruas para dar atendimento aos moradores de rua.

Conforme a prefeitura, o parque municipal passará por manutenção e limpeza, por causa da chuva das últimas horas, e ficará fechado até a finalização dos trabalhos. Ainda não há previsão para reabertura.

Segundo última atualização divulgada na tarde desta quarta-feira, a represa Paiva Castro opera dentro dos níveis de segurança. “A represa está operando em 38,26% de sua capacidade e, neste momento, não há risco iminente de abertura das comportas”, disse ainda a prefeitura.

Em razão das fortes chuvas que causaram alagamentos, pela manhã, os trens da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que atendem a região tiveram a circulação prejudicada. Ainda pela manhã, as entradas da estação Franco da Rocha permaneciam cobertas por água e lama nesta manhã.

Por volta das 7 horas, a CPTM publicou comunicado justificando a interrupção do serviço em determinados trechos e retomada da circulação apenas por uma das vias. Entre as estações Jundiaí e Francisco Morato, por exemplo, por causa de um alagamento que causou a queda de um muro na região de Botujuru, as composições circularam por uma única via, gerando intervalos médios acima de 20 minutos. No início da tarde, o site da CPTM divulgou que a operação estava normal na Linha 7-rubi.

Fortes chuvas em São Sebastião

No bairro Morro do Pantanal, em São Sebastião, ao menos 13 pessoas foram retiradas de suas casas ainda na noite de terça-feira, por medida preventiva. Após vistoria realizada pela Defesa Civil, elas puderam retornar, em segurança, para suas residências nesta quarta-feira, 19.

No dia anterior, o órgão já havia alertado para o risco de pancadas fortes de chuvas, com raios e ventos de 50 km/h. “Risco de enchentes, alagamentos e inundações. Evite permanecer em áreas de risco”, disse também.

Nas redes sociais, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse na noite de terça-feira que a Defesa Civil e autoridades já estavam de prontidão para emergências. Também informou quais abrigos estão abertos para receber moradores.

Já o deslizamento de terra na Rodovia Rio-Santos foi registrado na altura do km 159, em Boiçucanga. Posteriormente, o trecho foi liberado para o tráfego na região.

Em pouco mais de seis horas, foram registrados mais de 75 milímetros de chuva.

Conforme a Climatempo, nesta quarta-feira, foi registrada chuva pela manhã. À noite, a previsão é de pouca nebulosidade. Não há previsão de chuva entre quinta-feira, 20, e sábado, 22. A chuva deve retornar no domingo, no período da tarde.