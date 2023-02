Subiu para 64 o número total de mortes confirmadas após o desastre causado por fortes temporais no litoral norte de São Paulo no feriado de carnaval. Foram 63 óbitos em São Sebastião e um em Ubatuba, segundo o último balanço divulgado às 11h deste domingo, 26 pela Defesa Civil de São Paulo.

As equipes do município de São Sebastião, com psicólogas e assistentes sociais, fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Até o momento, 55 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 20 adultos, 17 adultas e 18 crianças.

Segundo o comunicado, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos mais de 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados.

Acolhimento

As primeiras 43 famílias desabrigadas foram abrigadas em um hotel disponibilizado por uma instituição financeira. Alguns animais resgatados também estão no local. O governo estadual afirma que segue buscando terrenos seguros, além dos três já escolhidos, para iniciar a construção de casas para as vítimas que ficaram sem moradia.

Estradas

Na manhã deste domingo, 26, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do km 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total.