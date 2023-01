Pancadas de chuvas atingem a capital paulista na tarde desta terça-feira, 10. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, todas as regiões da cidade estão em alerta para a possibilidade de alagamentos. É esperada chuva até as primeiras horas da noite.

As zonas sul, oeste, leste, norte, central, Marginal Pinheiros e Marginal Tietê estão sob estado de atenção. A instabilidade que varia entre moderada e forte vem de áreas do interior e deve continuar durante a semana. Além da capital, outras 38 cidades da região metropolitana também estão com chuvas moderadas e fortes nesta tarde.

A previsão para os próximos dias deve repetir o cenário desta terça, com temperatura em elevação e chuvas durante a tarde e a noite. A causa é a combinação do calor com a umidade na atmosfera.

Com uma previsão típica de verão, nesta quarta-feira, 11, o tempo estará abafado. A máxima prevista é de 26°C com umidade mínima de 55%. A chuva do período noturno tem potencial para alagamentos.

Já na quinta-feira, 12, o dia começa com sol entre muitas nuvens, que diminuem no decorrer do dia. A temperatura chega aos 26°C. Entre a tarde e o início da noite também são esperadas pancadas de chuva com possíveis alagamentos.

O que fazer em situações de alagamento?

Em caso de alagamentos, a orientação da CGE é de que se evite transitar nas ruas alagadas, não enfrente as correntezas e mantenha-se em local seguro. Também é indicado ficar longe da rede elétrica e não estacionar ou parar embaixo de árvores, buscando abrigo em casa e prédios.

Para evitar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas, é possível ligar para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 156 ou entrar no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Caso necessário peça ajuda para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.