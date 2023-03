Dois homens morreram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante as chuvas intensas que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 30. Segundo a Defesa Civil do município, um dos homens morreu afogado após ser arrastado pela enxurrada no bairro Convanca e outro foi atingido por um raio na Vila Ideal. No total, dezoito sirenes de alerta foram acionadas na cidade.

Ainda de acordo com a Defesa Civil o local mais atingido de Duque de Caxias foi o primeiro distrito e os maiores pontos de alagamento estavam no centro, na Vila São Luiz, Jardim Primavera e na rodovia Washington Luiz. Nos bairros da Vila Operária e Jardim Primavera também houve quedas de árvores.

Um incêndio também foi registrado em Nova Campinas após um ar-condicionado ser atingido por um raio. O Corpo de Bombeiros atendeu o chamado e conteve as chamas, que não fizeram nenhuma vítima.

Por enquanto, não há registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas na cidade, no entanto, a prefeitura orienta que moradores de áreas de risco busquem locais seguros como igrejas, associações de moradores ou escolas em casos de anormalidades.

A prefeitura também atua para desobstrução das redes de drenagem e retirada de árvores. Internautas publicaram vídeos em que mostraram o estado das ruas alagadas da cidade durante a tempestade.