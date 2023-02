Após os desastres ocasionados pela chuva no litoral norte de São Paulo, rodovias do Estado ficaram com pontos de interdição total e parcial. Técnicos do governo realizam ações para desobstruir trechos afetados. A circulação pela antiga serra da Rodovia dos Tamoios (SP-099) foi liberada após a avaliação das encostas pelas equipes técnicas, além da estiagem das últimas horas.

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à uma erosão.

Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas às rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido à uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso à uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy.

Confira abaixo outros trecho interditados, em lista atualizada pela Secretaria de Comunicação do Estado às 8h36.

Interdição total

– Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 174+500 – queda de barreira

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores

Interdição parcial

– Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 188 – erosão; Km 180 – queda de árvore; Km 237 – queda de barreira; Km 066 – queda de barreira; Km 084 – queda de árvore; Km 095 – alagamento; Km 061 – queda de barreira; Km 95 ao 096 – queda de barreira; Km 116 – queda de barreira; Km 164 – queda de barreira.