Colégios da capital e do interior do Estado de São Paulo planejam para hoje manifestações e atividades para promover a paz e a tolerância dentro do ambiente escolar. As ações, que vão desde vestir roupas e fitas brancas até abraços ao redor do prédio da instituição, estão sendo pensadas como resposta à onda de ataques que atingiu diferentes instituições de ensino nas últimas semanas.

As unidades Bartira e Caubi da escola Pentágono, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por exemplo, deverão começar o dia com uma conversa entre os estudantes e as orientadoras sobre a importância de demonstrar afeto e empatia entre os colegas.

Outras ações previstas no colégio são a distribuição de palavras de elogio entre os alunos e também uma caminhada pelo interior da escola, onde os estudantes distribuirão abraços e demonstrações de acolhimento uns com os outros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.