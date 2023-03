A SPTrans informou nesta quinta-feira, 23, que prolongou duas linhas de ônibus e reforçou a frota de 13 outras já existentes na capital paulista, para atender ao eixo das linhas de Metrô afetadas pela greve dos metroviários, que se estende desde a madrugada.

Os metroviários decidiram na quarta-feira, 22, entrar em greve e paralisar as atividades da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô) por tempo indeterminado. Com a decisão, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata (monotrilho) não funcionam na cidade.

A gestora do transporte por ônibus na capital informou, em nota, que acompanha a movimentação de passageiros nas linhas de ônibus desde o início da greve e, inclusive, “determinou às concessionárias do sistema municipal de transporte público coletivo para que mantenham a operação da frota operacional em 100% ao longo do dia, inclusive entre os picos”.

“Técnicos da SPTrans estão nas ruas acompanhando a operação dos ônibus e foi solicitado, também, às concessionárias que deem apoio no atendimento aos passageiros nas ruas da cidade”, afirmou.

Veja quais linhas foram prolongadas, reforçadas e alteradas:

Linhas prolongadas

– Metrô Tucuruvi – Praça do Correio (circular)

– Metrô Santana – Praça do Correio (circular)

Reforço de linhas

As linhas abaixo tiveram suas frotas reforçadas, por operarem em trechos estratégicos para a cobertura dos eixos metroviários.

– 175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

– 175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

– 2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II

– 5290/10 Div. de Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

– 5106/10 Jd. Selma – Largo São Francisco

– 574A/10 Americanópolis – Largo do Cambuci

– 118C/10 Jd. Pery Alto – Metrô Santa Cecília

– 9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

– 107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

– 208V/10 Term. A.E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II

– 1177/10 Term. A.E. Carvalho – Luz

– 233A/10 Jd. Helena – Term. Vila Carrão

– 4310/10 ET Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

Alterações operacionais

A linha 178Y/10 Vila Amélia – Metrô Jardim São Paulo foi prolongada até o Metrô Santana, onde há mais opções de linhas de ônibus municipais para a integração.

As linhas 5022/10 Vila Santa Margarida – Jabaquara, 5018/10 Shopping Interlagos – Jabaquara e 5018/31 Shopping Interlagos – Jabaquara deverão operar em sistema circular no Metrô Jabaquara.