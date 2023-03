A China aprovou nesta quarta-feira, 22, sua primeira vacina de RNA mensageiro desenvolvida internamente contra a covid-19, da farmacêutica CSPC. A China, que se recusa a usar vacinas ocidentais contra a doença, estava correndo para desenvolver vacinas usando a tecnologia de mRNA desde o início da pandemia.

O diretor da farmacêutica americana Moderna, Stephane Bancel, defendeu o plano da empresa de quadruplicar o preço de sua vacina contra a covid.

Ele foi chamado para testemunhar no Senado americano depois que a empresa sinalizou planos de aumento. Durante a audiência, Bancel disse que as próximas vacinas da Moderna serão mais caras porque serão vendidas em frascos de dose única ou seringas pré-cheias para o mercado comercial, em comparação com os frascos de dez doses vendidos ao governo até agora.