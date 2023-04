O corpo de Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, passista da Mangueira, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo, 2,no canal do Rio Joana, na altura da Rua São Cristóvão. Na última quinta-feira, 30, Silva estava na rua com um amigo, no bairro do Maracanã, quando um temporal se abateu pesadamente sobre a região, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ele foi subitamente arrastado pela enxurrada e caiu na galeria ao lado do Estádio Mário Filho.

O amigo de Tancredo foi resgatado por bombeiros e por policiais militares. O passista, contudo, foi puxado para o fundo da galeria e estava desaparecido desde então, até a manhã deste domingo. De acordo com o Bom Dia RJ, os dois viviam em situação de rua.

O desaparecimento de Tancredo mobilizou parentes, amigos e moradores da comunidade da Mangueira. Ele desfilava na escola, no carnaval, havia mais de dez anos.

Os bombeiros buscaram Silva nos rios e galerias pluviais e até na Baía de Guanabara. Após localizar o corpo, os bombeiros acionaram a Polícia Militar. Amigos do passista confirmaram a identidade do corpo no local. No Instituto Médico-Legal (IML), uma sobrinha da vítima formalizou a identificação.

Até o fim da tarde do domingo, não havia informações sobre o velório e o enterro.