Uma loja de aparelhos eletrônicos foi saqueada na manhã deste domingo, 23, na região da República, zona central de São Paulo. Alguns dos objetos roubados, entre CPUs e monitores, foram escondidos em bueiros nos arredores do estabelecimento. Dois suspeitos de participar do crime, de 28 e 36 anos, foram presos.

Conforme a Guarda Civil Metropolitana (GCM), uma equipe operações especiais realizava patrulhamento preventivo na Rua dos Andradas, também no centro, quando avistou um homem escondendo algo dentro de um bueiro. Eles foram vistoriar o local e acharam peças de computador.

A equipe realizou a abordagem de outros dois suspeitos, que, segundo a GCM, também possuíam aparelhos semelhantes. Na triagem do “fluxo”, como são chamados os dependentes químicos que integram a Cracolândia, os guardas encontraram ainda uma quantia de R$ 1,6 mil em espécie com um quarto indivíduo.

Diante da situação, os quatro suspeitos foram encaminhados para o 77º Distrito Policial (Santa Cecília), onde dois deles, de 28 e 36 anos, foram presos em flagrante. Os outros dois foram dispensados pela polícia. Não houve conflitos e nem feridos durante a abordagem, segundo a Guarda Civil.

Em paralelo à ocorrência, a equipe da GCM tomou conhecimento uma loja de eletrônicos havia sido arrombada nas proximidades e que alguns objetos teriam sido furtados do local. O crime teria ocorrido na manhã daquele mesmo dia, por volta de 8h.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, 33 CPUs, 13 monitores e dois teclados foram encontrados abandonados pelas ruas da região – todos os itens foram apreendidos e entregues ao dono da loja. O caso foi registrado como receptação e furto pelo 2º Distrito Policial (Bom Retiro).

“A Secretaria da Segurança reforça que a região central é uma das grandes preocupações da pasta, que tem realizado ações para coibir os crimes contra o patrimônio no local. Diariamente cerca de 120 policiais militares e 50 policiais civis a mais são deslocados para atuar na área”, diz. Recentemente, a pasta lançou uma plataforma que traz diagnósticos semanais da região.

Na manhã desta segunda-feira, 24, a GCM participou de uma ação da Polícia Civil para o cumprimento de dez mandados de busca nos ferros velhos da região central, com o objetivo de localizar mais computadores furtados no domingo e outros ilícitos. Não foram dados mais detalhes sobre essa operação.

Outros casos

No início do mês, usuários de drogas invadiram e saquearam uma drogaria e um mercado na Avenida São João, no centro de São Paulo. O grupo havia acabado de ser retirado do local em que estava na Cracolândia por uma ação de zeladoria.

Dias depois, usuários de drogas invadiram uma lanchonete na altura do 450 da Avenida Rio Branco e tentaram furtar uma televisão, uma chapa de lanche e um computador.

Desde o ano passado, quando houve dispersão dos dependentes químicos após operação policial, a região tem visto uma escalada de transtornos, com aumento de roubos, migração de bancas de venda do tráfico e sujeira nas ruas.

As gestões de Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governo estadual, e de Ricardo Nunes (MDB), da Prefeitura, anunciaram novos planos para resolver o problema da Cracolândia, mas a recorrência de crimes e tumultos no centro tem elevado a pressão sobre o poder público por respostas rápidas.

Como mostrou o Estadão, depois dos saques, lojistas do centro passaram a usar grades e a fechar portas com medo de novos furtos. Moradores do centro afirmam que estão mudando seus hábitos pessoais e profissionais e evitam sair de casa nos horários da ação da Prefeitura no “fluxo”, por volta das 8h e 15h.