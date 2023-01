A Justiça decretou a prisão temporária das duas suspeitas de matar a facadas um guia turístico no Centro do Rio. O crime foi filmado por câmeras de segurança. As duas – Marcelly Andressa Damasceno de Albuquerque e Ana Cláudia Pires Mazeto – foram detidas na tarde de ontem, sexta-feira, na casa de parentes em São João de Meriti, cidade na Região Metropolitana. Elas teriam fugido para lá após sofrer agressões pelo tráfico de drogas do Morro da Providência, na Gamboa (zona central do Rio), onde viviam.

A dupla teria irritado os criminosos por chamar a atenção da polícia para a comunidade. Em decorrência da agressão, Marcelly Albuquerque, que tem cabelos loiros e supostamente pilotava a moto, está internada no hospital Lourenço Jorge, com uma fratura no braço e outras escoriações, de acordo com o jornal O Globo. Ela ainda não tem previsão de alta.

Por sua vez, Ana Claudia Pires ainda está detida na Delegacia de Homicídios. As duas seriam companheiras e estariam praticando assaltos na região há pelo menos três meses. Chegaram a confessar, mas, na presença do advogado, Ana Claudia Pires preferiu ficar em silêncio.

Na quarta-feira, por volta de 2h da madrugada, o guia turístico Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, voltava para casa pela Rua 20 de Abril, quando foi abordado por duas mulheres, em uma moto sem placa. A que estava na garupa, de cabelos escuros, apontou uma pistola para Silva.

Ele entregou uma bolsa e o celular. Mas, depois, reagiu e tentou segurar a mão da mulher da garupa – supostamente, Ana Claudia Pires – e sair da mira da arma. As duas descem da moto e o embate segue até que a mulher que pilotava pega uma faca e atinge o guia turístico repetidas vezes.

Depois, é possível ver que um homem vestindo camisa azul pede a faca para as mulheres, que entregam a arma. A pistola, que a polícia constatou que era falsa, e a faca foram achadas próximo ao local do crime.

O vídeo mostra testemunhas – um ciclista e três pedestres – que poderiam ter ajudado Silva. Também, que ele chegou a pedir socorro a um taxista, que ignora o guia e vai embora. O guia turístico foi encontrado morto na Praça da República, a poucos metros de onde foi esfaqueado, quase em frente ao Hospital Souza Aguiar.

Silva dava aulas de inglês, francês e português, e já tinha sido comissário de bordo.