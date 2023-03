Um elevador com 11 pessoas despencou em um prédio no bairro Mangabeiras, em Maceió, Alagoas, na tarde de domingo, 19. Ao menos três pessoas ficaram levemente feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local.

Conforme mostraram as imagens, todos entraram no equipamento no mesmo andar e, aparentemente, há pouco espaço para a quantidade de pessoas. Ao chegar no térreo, o elevador caiu até o subsolo.

A reportagem não conseguiu confirmar com os Bombeiros a informação de que a capacidade do equipamento seria de oito passageiros. A prefeitura de Maceió afirmou, em nota, que não foi acionada para a ocorrência.