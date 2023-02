Em São Sebastião (SP), município fortemente afetado pelas chuvas no litoral de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 20, que o governo federal irá trabalhar na construção de casas para atender quem perdeu a moradia em razão da catástrofe.

Lula, que estava em dias de folga na Bahia, foi a São Sebastião acompanhado de nove ministros e se reuniu junto dos auxiliares durante a manhã com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB).

No pronunciamento, realizado no começo da tarde, Lula destacou em mais de um momento a união entre os governos, cenário que, em sua avaliação, não era visto “há muito tempo”. “Queria mostrar a vocês uma cena que há muito tempo vocês não viam: um governador, um presidente, um prefeito, sentados numa mesa em função de algo comum que atinge a todos nós. A presença do governador, do prefeito, dá demonstração de que é possível exercer nossa função na democracia mesmo quando temos partidos diferentes ou pensamos de forma divergente”, disse Lula.

O presidente chegou a pedir que Tarcísio, apoiado por Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições, se aproximasse durante seu pronunciamento. “Essa parceria é uma fotografia boa para nosso País. Que coisa bonita e simples, nós estamos juntos, acabou a eleição”, disse Lula, que pediu orações pelas vítimas e para que a cidade não receba mais chuvas.

O presidente da República afirmou que os governos estarão juntos para “recuperar de maneira muito forte” as cidades afetadas pelas chuvas. De acordo com Lula, São Sebastião, onde foi registrado até agora o maior número de mortes, terá o auxílio do governo federal para a reconstrução de casas. O petista pediu que o prefeito da cidade localize um terreno “seguro” para que essas moradias possam ser erguidas à população que perdeu suas casas.

“Você vai ter certeza que a resolução de problemas para construção de casas para pessoas que perderam vai acontecer de verdade”, disse o presidente, que destacou o ministro das Cidades, Jader Filho, para auxiliar na tarefa, destacando a importância de essas unidades não serem construídas em local suscetível a danos pelas chuvas. “Posso garantir que meus ministros estão dispostos pra gente recuperar”, afirmou Lula, que pediu que as autoridades locais estimem as despesas para recuperar a região. “Essa conta tem que ser apresentada ao governo federal, estadual, e ao prefeito”, disse, lembrando também da importância da reconstrução da estrada Rio-Santos.

Lula foi a São Sebastião acompanhado pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, dos Transportes, Renan Filho, do Esporte, Ana Moser, da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, das Cidades, Jader Filho, da Secretaria-Geral, Marcio Macêdo, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e de Portos e Aeroportos, Márcio França.