A deputada eleita Erika Hilton (PSOL-SP) pediu neste sábado, 7, ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que investigue a morte de Vitor Augusto Marcos de Oliveira.

Dois hospitais se recusaram a atender o jovem de 25 anos, que pesava cerca de 190 quilos, por falta de equipamentos adequados para pacientes com obesidade. Ele morreu enquanto aguardava atendimento em uma terceira unidade de saúde, o Hospital Geral de Taipas, na zona norte de São Paulo.

O pedido de Erika Hilton é para que a Promotoria de Justiça do Grupo Especial de Saúde Pública do MP-SP abra um inquérito para apurar as responsabilidades administrativa, civil e criminal pela morte do jovem.

A representação afirma que Vitor foi vítima de negligência médica. “Sendo premente a apuração da responsabilidade estatal no caso concreto, pois Vitor Augusto poderia estar vivo e ter seus direitos atendidos se não houvesse a negligência acerca dos instrumentos para o seu atendimento”, diz um trecho do pedido.

A deputada eleita, que está no fim do mandato como vereadora em São Paulo, também pede que o Ministério Público apure se a Secretaria de Saúde do Estado está “promovendo a adequação necessária dos equipamentos de saúde para atendimento emergencial de pessoas obesas”.

A reportagem entrou em contato com a pasta para comentar a representação e aguarda resposta. Quando a morte do jovem foi divulgada, a Secretaria de Saúde do Estado lamentou o caso e disse que abriu uma investigação interna “para que sejam tomadas as devidas providências.”