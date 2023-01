A estudante de 25 anos acusada pelos colegas da turma da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de desviar quase R$ 1 milhão destinado à formatura também é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato em uma lotérica na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

Em julho do ano passado, foi aberto um boletim de ocorrência contra ela no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de São Bernardo do Campo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, uma representante da lotérica compareceu ao Deic e relatou que a mulher, que não teve o nome revelado, vinha realizando apostas em valores altos diariamente, sempre pagos por meio de transferência via Pix.

No dia 12 de julho, no entanto, “a mulher teria deixado um prejuízo de R$ 192.908,47, após ter feito o agendamento do valor via Pix, sem pagar efetivamente pelas apostas que realizou”.

O caso foi registrado como lavagem de dinheiro e estelionato e é investigado pelo Deic.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.