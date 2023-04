Mesmo com a previsão de queda na temperatura, cerca de um milhão de veículos circularão pelas rodovias do litoral do Estado de São Paulo no fim de semana prolongado pelo feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira, 21. No total, considerando outros destinos, somente as estradas que saem da capital devem receber 4,2 milhões de carros. O trânsito já fica intenso na tarde desta quinta-feira, 20, e permanece com grande fluxo de veículos durante toda a manhã e até as 20 horas de sexta.

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que atendem o litoral esperam 512 mil veículos, sendo que mais de 400 mil devem pegar a Rio-Santos (SP-55), entre Bertioga e São Sebastião. No trecho concedido, entre Caraguatatuba e Ubatuba, devem passar outros 105 mil veículos. Já o Sistema Anchieta-Imigrantes têm previsão de 240 mil carros em direção à Baixada Santista, enquanto a Rodovia dos Tamoios, acesso do litoral norte, deve receber 131 mil.

A MetSul Meteorologia prevê queda das temperaturas no Estado nos próximos dias. A chegada do frio no outono deve levar mais turistas para a região paulista da Serra da Mantiqueira. O DER prevê que cerca de 77 mil veículos sobem a serra pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em direção a Campos do Jordão. Uma base móvel com internet ficará estacionada na rodovia próximo à serra para dar apoio aos usuários. Em todas as estradas do estado administrada pelo DER devem circular 2,8 milhões de veículos no feriadão.

Já as rodovias concedidas terão 1,6 milhão de carros saindo para o interior e o litoral, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). O movimento mais expressivo, com 456 mil veículos, está previsto para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, passando pela região de Campinas. Outros 435 mil carros seguem para o Vale do Paraíba pelo Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, e 365 mil fazem a saída pelo Sistema Castello-Raposo, em direção ao sudoeste paulista.

Nas rodovias federais, a Dutra tem previsão de 505 mil veículos em direção ao Rio de Janeiro. A concessionária alerta para uma obra no km 214,6 da pista marginal, em Guarulhos, com a faixa da direita interditada. A Régis Bittencourt, ligação de São Paulo com Curitiba (PR), deve receber 646 mil carros. Já pela Fernão Dias, que liga a capital paulista a Belo Horizonte, devem sair 620 mil veículos, segundo a concessionária.