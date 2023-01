Com o tema “São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui”, as comemorações dos 469 anos do aniversário da cidade seguem até domingo, 29. Ao longo da semana, haverá atrações em diversos pontos, incluindo atividades para as crianças.

No Vale do Anhangabaú, no centro, haverá no dia 25, shows de repertórios ecléticos, a partir das 12 horas até a noite. Conforme a Prefeitura, a programação traz um artista de cada região do País. O violeiro Almir Sater representa o Centro-Oeste, abrindo as comemorações. Do Sul, o rock do Fresno une forças com Thedy Corrêa e o pop de Vitor Kley. Para representar o Norte, vem Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO e, pelo Sudeste, Belo. Para fechar, o nome do Nordeste é o cantor João Gomes.

Nando Reis apresenta hits dos seus 40 anos de carreira às 19h, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), ao lado do Metrô Vergueiro, zona sul. A apresentação é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria.

