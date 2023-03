O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou há pouco que determinou o envio de mais 100 policiais ao Rio Grande do Norte. De acordo com Dino, já há mais de 500 integrantes da Força Nacional e de forças federais auxiliando o governo do Estado, que passa por uma onda de ações criminosas.

Desde a última quarta-feira, 15, foram contabilizados 259 ataques a prédios públicos, comércios e veículos. As ações são atribuídas pela polícia a uma facção criminosa e pelo menos 104 pessoas já foram presas e 10 suspeitos foram transferidos para presídios federais.