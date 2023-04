Três dias após iniciarem as investigações sobre as causas do incêndio que atingiu o Lar Paulo de Tarso, no Recife, matando 4 pessoas e deixando outras 13 feridas, peritos do Instituto de Criminalística divulgaram ontem que uma pane elétrica em um dos ventiladores instalados no local foi o que provocou o acidente. A conclusão da perícia aconteceu após uma análise do local e das imagens das câmeras de segurança obtidas pela Polícia Científica.

“É possível ver o surgimento de ‘clarões’ no equipamento por volta das 3h41 da sexta-feira”, afirmou o perito Fernando Luiz. Os restos do ventilador foram recolhidos para análise.

A perícia complementar teve como objetivo tentar esclarecer onde estava cada uma das vítimas, a dinâmica da movimentação na tentativa de fuga e a avaliação de danos na estrutura do que sobrou do imóvel. Das quatro vítimas, três eram crianças e uma era a cuidadora Margareth da Silva, de 62 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.