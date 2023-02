No aquecimento para o primeiro carnaval depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, blocos como Imprensa que Eu Gamo, Spanta Neném e Desliga da Justiça já tomaram as ruas do Rio neste sábado, 4. Na programação da Prefeitura da capital fluminense, 20 blocos tinham autorização para desfilar apenas no sábado, a duas semanas da abertura oficial da folia.

Até o fim da tarde, pelo menos 16 blocos haviam se apresentado, sob sol e intenso calor – o Centro de Operações da Prefeitura do Rio previa que a temperatura chegasse a 40º C. Além dos blocos autorizados, outros tradicionalmente desfilam sem informar aos órgãos públicos – por isso, o número total de blocos em desfile neste sábado pode ser maior do que os 20 autorizados.

No domingo, 5, outros 20 blocos autorizados vão se apresentar pela cidade. A Riotur, empresa municipal de promoção do turismo e responsável pela organização dos desfiles, estima que os desfiles deste fim de semana vão reunir cerca de 600 mil foliões. O maior desfile será do Bloco da Lexa, liderado pela cantora, que deve reunir até 500 mil foliões no centro do Rio no domingo, 5.

Entre os blocos mais tradicionais que se apresentaram neste sábado estão o Spanta Neném e o Imprensa que Eu Gamo. O Spanta, que completa 20 anos de seu primeiro desfile, exibiu-se ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, a partir do meio-dia – antes houve um desfile do Spantinha, a versão do bloco para crianças. O bloco prestou homenagem ao cantor e compositor Gonzaguinha (1945-1991).

Imprensa

A partir das 15 horas foi a vez do Imprensa desfilar pelas ruas de Laranjeiras, também na zona sul. Criado em novembro de 1995, o bloco fundado por jornalistas se apresentou neste ano com o samba “Cercadinhos de Amor”, de Manu da Cuíca e Marina Íris, que faz um retrato divertido da política nacional, com menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes: “Eu já nem sei / Como foi que eu cheguei até aqui / Depois de virar jacaré, olha aí / Me livrei do Jair / Agora é marcha soldado / De volta pro quartel / Leva a cloroquina / Com o voto de papel (…) / Me dá um beijo / Como o Lula deu na Janja (…) / Quero uma cerveja / Gelada na minha mão / Brilhando mais / Do que a careca do Xandão”.