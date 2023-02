A Secretária de Comunicação de São Paulo atualizou há pouco, às 12h54, a situação das rodovias do Estado após os desastres ocasionados pela chuva no litoral nortepaulista. Técnicos do governo realizam ações para desobstruir trechos afetados.

Neste momento, as seguintes rodovias estão com pontos de interdição total e parcial:

Total:

– Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 174+500 – queda de barreira

Km 157 ao 162 – queda de barreira

Parcial:

– Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 061 – queda de barreira; Km 066 – queda de barreira; Km 084 – queda de árvore; Km 87- queda de barreira e árvores; Km 095 – alagamento; Km 95 ao 096 – queda de barreira; Km 116 – queda de barreira; Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores; Km 164 – queda de barreira; Km 180 – queda de árvore; Km 188 – erosão; Km 237 – queda de barreira.

Mogi-Bertioga

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91 devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Uma equipe do DER esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via. Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Rodovias Concessionadas

As principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista não apresentam congestionamentos. Já no sentido interior do Estado, a Rodovia Castello Branco apresenta congestionamento.

– Rodovia dos Tamoios: tráfego normal, sem congestionamentos.

– Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI): tráfego normal, sem congestionamentos.

– Sistema Castello Branco-Raposo Tavares: no sentido interior, a Rodovia Castello Branco apresenta tráfego intenso entre o km 33 e o km 36. Para a capital, o tráfego não apresenta congestionamentos.

– Sistema Anhanguera-Bandeirantes : tráfego normal, sem congestionamentos.

– Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto: tráfego normal, sem congestionamentos.

Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) continua os trabalhos para restabelecer os sistemas de abastecimento de água no litoral norte e na baixada santista após os desastres ocasionados pelas chuvas no Estado. A informação foi atualizada no início da tarde pela Secretaria de Comunicação de São Paulo.

De acordo com a nota emitida à imprensa, em São Sebastião e Ilhabela, 33 caminhões tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas. A produção de água na Barra do Una (Sistema Cristina) foi retomada parcialmente com 62 litros por segundo. Equipes da Sabesp trabalham para reparar a estação de captação de água em Maresias.

Em Caraguatatuba e Ubatuba, os sistemas de abastecimento estão em processo de recuperação. Ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho, com o apoio de caminhões de hidrojateamento e alto vácuo, seis retroescavadeiras e outros veículos.