O governo de São Paulo informou neste domingo, 19, que liberou parcialmente o tráfego de veículos em trechos da rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-55), bloqueada devido às fortes chuvas que atingiram o litoral norte do Estado.

Em boletim publicado às 17h47, o governo registrou a desobstrução dos quilômetros 61, 96, 99, 116 e 164, que foram interditados totalmente mais cedo devido a quedas de barreiras e alagamentos. Ainda há bloqueios totais nos quilômetros 65, 97, 136 a 142 e 174.

A rodovia também tem bloqueios parciais nos quilômetros 61, 66, 70, 84, 95, 96, 99, 116, 164, 180, 188, 205 e 237. Devido a uma queda de barreira no quilômetro 174+500, o acesso à rota alternativa pela Rodovia está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí.

Segundo o governo, a rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) continua interditada devido ao rompimento de uma tubulação próxima ao quilômetro 82, em Biritiba Mirim. Mais cedo, a Polícia Militar informou que as chuvas levaram parte da estrada a ceder nesse trecho.

“Uma equipe do DER Departamento de Estradas de Rodagem esteve no local e avalia as obras emergenciais

que serão necessárias para a recuperação da via”, publicou o perfil oficial do governo de São Paulo no Twitter. Há interdições parciais ainda nos quilômetros 87, 90 e 91.

O boletim do governo destaca ainda que a Rodovia dos Tamoios (SP-99) continua com bloqueio total nos quilômetros 65 (sentido litoral norte) e 82 (sentido capital). O governo recomenda que motoristas usem as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150) caso precisem se deslocar.