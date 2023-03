O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 2, que a tributação dos cassinos virtuais precisa ser regulamentada. Ele disse que, como a proposta é inteiramente nova, a pasta está recolhendo informações disponíveis para constar em lei ou medida provisória uma previsão de arrecadação por meio de tributação sobre jogos na internet.

De acordo com o ministro, os jogos de azar virtuais são tributados no mundo todo e geram uma evasão de divisas “absurda”. “Você não tem controle”, avaliou. Ele esclareceu que as sedes das empresas ficam localizadas no exterior e não é justo que a atividade econômica seja isenta de tributação.

Ontem, Haddad disse, em entrevista ao UOL, que o governo irá compensar a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) com a taxação de “jogos eletrônicos”.

Em relação aos impactos gerados pelo reajuste real do salário mínimo, outra promessa de campanha, ele esclareceu que serão compensados por remanejamento orçamentário.