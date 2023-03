Um helicóptero caiu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 17, e deixou quatro mortos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, eram todos homens e tripulantes da aeronave. A identidade das vítimas ainda não foi revelada.

A queda aconteceu nas imediações das ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland, a poucas quadras do Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência às 14h35. A menos nove viaturas foram deslocadas para a região.

Segundo a corporação, os quatro mortos eram tripulantes da aeronave. As causas do acidente estão sendo apuradas, mas a hipótese inicial é que o piloto tentou fazer um pouso emergência e não teve êxito. Imagens da TV Globo mostram a aeronave destruída após o choque com o solo.

“Provavelmente, as asas rodantes pegaram as copas das árvores, levando (a aeronave) a colidir com o solo”, afirmou à CNN Brasil Robson Bertolotto, diretor da Defesa Civil de São Paulo que atua na região da Lapa, também na zona oeste da cidade.

Segundo ele, só a perícia da Polícia Científica atestará o que houve, e o que teria levado o piloto a tentar fazer um pouso de emergência. Os corpos das vítimas estão sendo preservados no local pela Polícia Militar.

“A aeronave, por suposição, caiu em um terreno baldio, onde era um antigo estacionamento de um prédio que está abandonado”, disse Bertolotto. “Não houve nenhum tipo de comprometimento estrutural (no prédio).”

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou, em nota, que foi feito um bloqueio entre as ruas dos Americanos e Luis Alves de Siqueira; e no cruzamento da Av. Norma Pieruccini Giannotti com a Rua Luis Alves de Siqueira. Agentes sinalizam e orientam os condutores no local.