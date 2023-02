Uma pessoa permanece desaparecida após o veículo em que estava capotar e cair dentro de um rio na região de Arujá, na Grande São Paulo, na noite de quarta-feira, 1º. Trata-se de um homem moreno de 30 anos com cavanhaque, vestindo bermuda e camiseta escuras, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas que estavam dentro do carro conseguiram sair e estão bem.

Ainda segundo a corporação, os trabalhos de busca foram retomados na manhã desta quinta-feira, 2. “Temos profissionais no local colhendo mais informações para o prosseguimento das buscas”, disse.

O acidente ocorreu por volta das 21h30 da quarta-feira, quando um veículo Volkswagen Up vermelho com três pessoas passava pela Avenida Governador Mário Covas Júnior capotou e caiu dentro do Rio Baquirivu-Guaçu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local. O carro foi encontrado por volta das 1h30 da manhã sem ninguém dentro dele. Duas pessoas conseguiram sair e se encontram bem. No entanto, a terceira pessoa ainda permanece desaparecida.

As buscas foram suspensas na madrugada, em razão da forte correnteza do rio e também da chuva que atingia a região, e retomadas na manhã desta quinta-feira.