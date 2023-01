A diretoria de Planejamento, Administração e Logística do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) passou a ser comandada, desde o último dia 13 de janeiro, por um servidor de confiança do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Hiago Usliam Braz, que foi nomeado como diretor-substituto da Diplan do ICMBio, chegou a ocupar cargos de comando na cúpula do órgão durante a gestão de Salles e liderou o programa Adote Um Parque, iniciativa que Salles tentou emplacar como a principal marca de seu trabalho, apesar do fracasso total do programa

Hiago Usliam Braz, que é técnico administrativo do ICMBio – um cargo básico no organograma do serviço público -, passou por diversas posições de destaque no instituto durante os anos de comando militar que imperou no Chico Mendes.

Em março de 2021, ao convidar empresas para assumirem as unidades de conservação federal que são administradas pelo ICMBio, Braz disse o seguinte: “Sou secretário do programa Adote um Parque. É uma enorme honra fazer parte desse grupo e espero que seja um projeto de imenso sucesso no ICMBio e para o Ministério do Meio Ambiente.”

Ocorre que, para a gestão atual do MMA, o Adote um Parque é uma falácia que deve ser cancelada o quanto antes. Não por acaso, o programa está na lista de decretos incluídos pela equipe de transição para serem revogados pela gestão da ministra Marina Silva.

A nomeação de Hiago Usliam Braz foi publicada no Diário Oficial da União há quatro dias, pelo presidente-substituto do ICMBio Marcelo Marcelino de Oliveira, que é servidor da casa e analista ambiental do instituto.

A reportagem questionou os motivos que levaram à nomeação de Hiago Usliam Braz e se o presidente-substituto defende a manutenção do programa Adote um Parque. Não houve resposta até a publicação desta reportagem.

O ICMBio é o órgão federal responsável por cuidar das unidades de conservação federais. Para escolher o presidente efetivo do órgão, a ministra Marina Silva decidiu fazer um tipo de concurso interno, conhecido como “Comitê de Busca”. Na prática, será feita uma pesquisa interna com os servidores, para encontrar o melhor nome entre os funcionários. A escolha de potenciais presidentes vai se basear em uma análise preliminar de currículo e, na etapa seguinte, aqueles que forem escolhidos passarão por uma votação.