Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas foram enviadas para combate ao fogo próximo ao viaduto de Aricanduva. Conforme a corporação, uma vítima, que inalou fumaça e teve ferimentos leves foi retirada dos escombros, mas disse que não precisava de atendimento médico. Não havia informações oficiais sobre outras vítimas até a publicação desta matéria.

As chamas tiveram início por volta das 4h15 da manhã na Penha, segundo o Corpo de Bombeiros, na região da comunidade do Pau Queimado. Por volta das 6h40, parte do fogo já tinha sido contida, mas ainda havia focos de incêndio no local. Muitos barracos foram destruídos e a presença de fumaça permanecia grande na região.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio também estão sendo investigadas. Existe a suspeita de que uma vela teria provocado o incêndio.