O ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, disse na manhã desta segunda-feira, 20, que a prioridade do governo federal no momento é prestar assistência às vítimas da tragédia das fortes chuvas que afetaram o litoral norte de São Paulo nos últimos dias e que já matou pelo menos 36 pessoas. “Vamos ao local para, lá, entender qual o tamanho desse problema. Neste primeiro momento, a intenção é atender as famílias”, disse em entrevista à GloboNews.

Jader Filho salientou que a questões climáticas têm se agravado em todo o mundo e que são necessárias medidas preventivas para que problemas como este possam se minimizados. Após este primeiro contato com a região, segundo ele, o governo vai focar em medidas preventivas. “Depois vamos fazer planejamento não apenas para a região norte do litoral de São Paulo, mas para o restante do País”, prometeu.

O ministro fez as declarações a partir da base área de São José dos Campos, a maior cidade do Vale do Paraíba, que fica a 100 km de São Sebastião. Ele e outros colegas aguardavam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pudessem sobrevoar a região e depois deslocar até os locais mais atingidos. Um gabinete de crise foi montado em São Sebastião.

Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta segunda-feira que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) trabalham em conjunto com o governo de São Paulo para restabelecer o fluxo rodoviário nas regiões afetadas por fortes chuvas no litoral norte do Estado.

Nesta manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma comitiva de ministros vão sobrevoar a cidade de São Sebastião, a mais afetada. Após a vistoria, de acordo com Renan Filho, haverá uma reunião para definir qual papel cada pasta vai desempenhar no curto e no médio prazo para minimizar os danos causados pelos temporais.

“O Ministérios dos Transportes vai atuar também, principalmente nessa vertente para, junto com o governo do Estado de São Paulo, já que existem rodovias federais e estaduais, restabelecer o fluxo rodoviário da região. Muitas pessoas estão sem condição de chegar em casa ou de retornar para sua casa neste momento”, disse o ministro, em entrevista à CNN Brasil.

“O Dnit e a ANTT estão em alerta desde os primeiros momentos. Aliás, essas chuvas foram avisadas pelas autoridades antes. Ninguém poderia prever a intensidade das chuvas, porque provavelmente foram as mais fortes chuvas da história recente”, emendou Renan Filho.

De acordo com o ministro, a vistoria do governo federal será feita tanto em sobrevoo da região, quanto em solo. O objetivo é observar quais são as medidas emergenciais mais importantes no curto prazo. Renan Filho ressaltou que a Defesa Civil já reconheceu a situação de emergência em São Sebastião e deve reconhecer hoje em outras cinco cidades da região.

“O presidente Lula disse que, independente de qual a instância de administração das estradas, nós precisamos somar esforços para ajudar o governo do Estado e as prefeituras. É por isso que todos os ministros vieram para cá, para que a gente no dia de hoje construa a agenda, tanto do atendimento emergencial, quanto do atendimento mais de necessidades estruturantes da região”, declarou o ministro.