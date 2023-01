O incêndio em uma lancha chamou a atenção de turistas que frequentavam o litoral norte de São Paulo na tarde deste sábado, 7. Imagens obtidas pelo Estadão mostram uma espessa fumaça observada a partir da praia.

De acordo com informações do Grupamento de Bombeiros Marítimos, a embarcação saiu de Ilhabela, no litoral norte, com o mestre e o marinheiro ajudante – mestre é o profissional responsável por comandar a embarcação. Na praia de Paúba, 7 passageiros foram embarcados. O destino seria a Praia da Baleia, onde mais passageiros subiriam na lancha.

Nas imediações da praia de Maresias, o responsável pela embarcação ouviu uma explosão na sala de máquinas e percebeu fumaça. Ele então, ainda segundo os Bombeiros, desceu o bote de embarque e desembarque e providenciou coletes salva-vidas a todos. Embarcações que passam pelo local ajudaram no resgate. Todos foram resgatados sem ferimentos.