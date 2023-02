Sob sol forte, o bloco da Lexa deu o pontapé no carnaval dos “megablocos” no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 5. É o primeiro fim de semana de desfile dos blocos oficiais. Ao lado de convidados como Thiago Pantaleão e Jojo Todynho, Lexa estreou na folia carioca no primeiro ano de carnaval dos blocos oficiais após dois anos de pandemia de Covid-19.

A expectativa da Prefeitura do Rio é que a cantora “arraste” cerca de 500 mil pessoas pela Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da capital fluminense.

A cantora cantou os sucessos de sua carreira, como “Taradinha” – música escolhida para abrir o desfile. O primeiro convidado a subir no trio elétrico foi Thiago Pantaleão. Em seguida, Jojo Todynho e Gaby Amarantos se juntaram à cantora.

Casada com o cantor MC Guimê, que está confinado no programa Big Brother Brasil, da TV Globo, Lexa brincou com os foliões ao começar a sua apresentação.

“Com Guimê no BBB. Tô numa seca, meus queridos. Tirem o atraso por mim”, disse.

Fã da cantora, Maria Clara chegou à concentração do desfile às 8h para ficar próxima ao trio elétrico. “A gente enfrenta esse calorão, mas vale a pena. Carnaval é uma vez por ano”.

De acordo com o Climatempo, a máxima prevista para a capital é de 37ºC. O sol forte fez com que alguns foliões precisassem recorrer a cuidados médicos em postos montados pelo Samu. A vendedora Lídia Silva, de 32 anos, foi levada por amigos para atendimento após desmaiar com calor. Ela foi atendida e liberada.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro montou um esquema de segurança para o desfile. Foram destacados 800 policiais para a Avenida Presidente Antônio Carlos, desde às 7h.

Foram montados 24 postos de revista ao longo das barreiras criadas na região de acesso à Avenida Presidente Antônio Carlos. O esquema conta ainda com o apoio de outros batalhões, como o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Batalhão de Ação com Cães (BAC), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom).

Segundo a Guarda Municipal, cerca de 245 agentes também estão atuando no bloco.