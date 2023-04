O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve viajar ao Maranhão, amanhã, 9, para visitar as localidades atingidas por fortes chuvas que provocavam enchentes e deixaram milhares de famílias desalijadas. Os detalhes sobre a ida ainda não foram divulgados pelo Palácio do Planalto. Na segunda-feira, Lula participará de cerimônia que marca os 100 dias de governo e na terça-feira ele embarca para a China.

As fortes chuvas que atingem o Estado nordestino desde o mês passado deixaram ao menos seis pessoas mortas, além de muita destruição em diversas cidades. Pelo menos 64 municípios decretaram situação de emergência e a cidade de Buriticupu está em situação de calamidade pública. A Defesa Civil continua monitorando os episódios em que prejuízos e danos foram causados à população, em virtude do período chuvoso.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), até o momento, mais de 35 mil famílias foram prejudicadas e quase 8 mil famílias estão desabrigadas e desalojadas. “As equipes da Defesa Civil do Estado estão nas regiões afetadas, prestando auxílio às famílias e apoio às coordenadorias municipais de Defesa Civil das prefeituras”, afirmou em nota.

Equipes do Corpo de Bombeiros, das prefeituras, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) estão realizando uma operação para auxiliar as vítimas no interior do Maranhão. Além de cestas básicas, garrafas de água e colchões também foram enviados para as regiões mais afetadas.

Neste sábado, Lula passou o dia no Palácio da Alvorada sem receber visitas.