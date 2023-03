O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja na manhã desta segunda-feira, 13, a Roraima, onde participará da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. A participação do presidente está prevista para as 12h, horário de Brasília.

De acordo com a agenda de Lula, o chefe do Executivo deixou Brasília por volta das 7h30, horário local, e tem previsão de chegada na capital de Roraima às 11h no horário de Brasília – 10h no horário local. O retorno a Brasília está previsto para as 15h, horário de Brasília, com chegada à capital às 18 horas.

“Em janeiro, estive em Roraima para somarmos esforços e enfrentarmos a crise contra o povo Yanomami. Hoje volto ao Estado para o encontro de povos indígenas em Raposa Serra do Sol e para reafirmar nosso compromisso com a preservação ambiental e com os povos originários”, publicou, há pouco, o presidente no Twitter.

O encontro discute o tema ‘Proteção Territorial, Meio Ambiente e Sustentabilidade’ e deve reunir cerca de 2 mil lideranças de Roraima. Também participam representantes de 17 organizações das mais de 32 terras indígenas do Estado.

A assembleia prossegue até terça-feira, 14, e tem como pauta aprofundar as discussões sobre a proteção de terras, a gestão de recursos naturais e a agenda do movimento indígena para 2023. Além de Lula e da presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Joenia Wapichana, o evento reúne diversos representantes do Poder Público e de instituições federais como Polícia Federal, Ministério dos Povos Indígenas, Ibama, Incra e Ministério Público.