Reprodução/TV SBT

A Marinha informou, por meio de nota, que o incêndio que atingiu o prédio principal do Comando foi combatido rapidamente e não houve feridos. O fogo começou na manhã deste sábado, 18, por volta das 6h10, no 6º andar do prédio que fica na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

De acordo com a nota, o prédio foi evacuado rapidamente e o Corpo de Bombeiros apagou o incêndio em menos de uma hora. “Não houve vítimas e os danos materiais foram pequenos”, afirmou a Marinha.

O local atingido pelas chamas já está passando por perícia. “As demais providências administrativas serão tomadas tempestivamente”, afirmou a corporação.