A Marinha suspendeu nesta quinta-feira, 2, as buscas pelo velejador Edison Gloeden, de 66 anos, que desapareceu no dia 15 de janeiro quando saiu de um clube náutico de Santos, no litoral de São Paulo, a bordo do veleiro “Sufoco III”. De acordo com o 8.º Distrito Naval, após 16 dias de busca, não foram encontrados destroços da embarcação, nem sinais que pudessem levar ao velejador. Embarcações que navegam pela região foram alertadas para reportar qualquer indício que possa levar ao desaparecido.

Gloeden, considerado um velejador experiente, saiu da marina do Clube Internacional de Regatas para testar equipamentos recém-instalados na sua embarcação na Baía de Santos e não retornou, nem fez contato. Amigos e familiares avisaram as autoridades e as buscas começaram no dia 16 pela manhã. No dia 24 de janeiro, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas, que continuaram sendo feitas pela Marinha.

Conforme o 8.º Distrito Naval, a operação de buscas e salvamento mobilizou ao menos 18 embarcações, entre elas o Navio de Patrulha Oceânica ‘Amazonas’ e a Fragata ‘Liberal’. Barcos e navios operaram em coordenação com equipes da Força Aérea Brasileira, através da Aeronave P95. A varredura cobriu uma área de 80 mil milhas náuticas, alcançando a faixa litorânea de Santos, São Vicente, Praia Grande e Bertioga, inclusive várias ilhas. “Nenhum indício que pudesse contribuir para a localização da embarcação e do condutor foi encontrado”, informou.

Ainda segundo a Marinha, o desaparecimento continua sendo divulgado para os navios e embarcações que transitam na área e as buscas poderão ser retomadas caso surjam novas informações. Edison é arquiteto e foi sócio de uma empresa de serigrafia. Em redes sociais amigos relatam sua paixão pelo mar e o profundo conhecimento do veleiro de quase 10 metros de comprimento, que ele possui há 20 anos.