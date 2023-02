Um massoterapeuta foi preso em flagrante no Distrito Federal por abuso sexual na última quarta-feira, 22, por volta das 19h. O crime ocorreu em uma clínica de massagem localizada no Liberty Mall Shopping, na Asa Norte, em Brasília (DF). Durante o atendimento, o profissional esfregou seu pênis na vítima, que imediatamente saiu do local pedindo socorro. Seguranças que passavam pelo local prestaram atendimento à mulher e realizaram a prisão em flagrante. Imediatamente, a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) foi acionada para atender a ocorrência no shopping.

“Chegando ao local, a equipe foi informada que o suspeito já teria sido detido pelos seguranças do estabelecimento. Em contato com os militares, a vítima relatou ter sofrido uma tentativa de estupro durante sua sessão de massagem”, disse a PM-DF.

Conforme a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia, que está apurando os fatos. “Por determinação legal, expressa no Código Penal Brasileiro, processos que apuram ocorrências de crimes sexuais correrão em segredo de Justiça, não sendo possível a divulgação de informações”, disse em nota.

Procurado, o estabelecimento não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestações.