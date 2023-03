A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira, 8, uma operação no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Com o auxílio de helicópteros, os agentes tentam cumprir nove mandados de prisão contra uma quadrilha especializada no roubo de joias. Até o meio da manhã, não havia informações sobre prisões, apreensões ou feridos.

Segundo a Polícia, investigações apontaram que a Mangueira é utilizada como base pelo grupo criminoso, que atua no roubo de joias em shoppings de toda a cidade. O local também abrigaria líderes de facções de diferentes Estados do País.

Batizada de Aurum, a operação desta quinta tem a atuação de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Nas redes sociais, há relatos de que policiais estariam entrando em casas em busca de criminosos e abordando moradores com truculência. Outros relataram troca de tiros no início da manhã.