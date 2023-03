Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após atropelar outro, de 26, por volta das 2 horas de sábado, 25, na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), guardas municipais atenderam a ocorrência e, no endereço, apuraram que o condutor de um Honda Civic que participava de um racha atropelou um pedestre que atravessava a via. “O autor fugiu e, após diligências, ele foi encontrado visivelmente embriagado, chegando em sua residência”, disse a SSP.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa do município e o motorista foi levado ao Plantão da Delegacia Seccional de Atibaia, que solicitou perícia no veículo apreendido.

O motorista responde por embriaguez ao volante, fuga de local de acidente, participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Segundo o Tribunal de Justiça (TJ-SP), o motorista foi posto em liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2,6 mil. Ele foi advertido, porém, que deverá comparecer a todos os atos processuais, se vier a ser processado.

“Também está proibido de se ausentar da comarca onde reside por mais de sete dias, salvo mediante prévia autorização judicial, sob pena de revogação da liberdade provisória, com a consequente decretação da prisão preventiva”, disse ainda o TJ-SP.